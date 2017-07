La Policía investiga el posible secuestro de una española en México

Las autoridades mexicanas investigan la desaparición de la española de 34 años Pilar Garrido Santamans, en paradero desconocido desde el pasado 2 de julio en el noreste estado de Tamaulipas, informaron ayer fuentes oficiales.

El portavoz de seguridad del estado, Luis Alberto Rodríguez, indicó que el marido de la víctima presentó la denuncia de desaparición horas después del suceso el 2 de julio. De acuerdo con información de la Fiscalía, Pilar Garrido Santamans fue dada por desaparecida en las inmediaciones del municipio Soto La Marina. Es de origen valenciano y residía en México desde hace tres años. Rodríguez detalló que el estatus jurídico para la investigación es el de "persona no localizada", porque no se puede considerar un secuestro al no haber petición de rescate.