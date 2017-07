La Policía mexicana refuerza la búsqueda de la española desaparecida

La Policía mexicana ha reforzado todas las líneas de investigación para averiguar el paradero de la española Pilar Garrido, desaparecida el pasado 2 de julio en el estado de Tamaulipas (México).

Tras haber realizado el martes un examen al vehículo para determinar si había restos de sangre, la prueba concluyó con un resultado negativo, según aseguró el portavoz de seguridad del estado mexicano, Luis Alberto Rodríguez.

De acuerdo con la versión del marido, la tragedia aconteció cuando Garrido Santamans, valenciana de 34 años y residente en México desde hacía unos tres años, regresaba, junto a su marido y su hijo de un año, a la capital del estado de Tamaulipas tras pasar unos días en la playa.

Fueron interceptados en el coche y a ella la bajaron del vehículo en las inmediaciones del municipio Soto La Marina.

El estatus jurídico de la investigación es el de "persona no localizada", no pudiendo considerarse secuestro al no existir petición de rescate.

El portavoz de seguridad del estado mexicano reiteró ayer que no se descarta ninguna línea de investigación.