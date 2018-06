El Rey cancela su viaje a Cáceres por las protestas por la repetición de la Selectividad

El Rey no presidirá este viernes en el Campus de Cáceres la clausura del Congreso Carlos V, Vitoria y Erasmo en Yuste, al que estaba previsto que asistiera, ya que, según fuentes de la Casa Real, es "mejor no interferir" en la situación educativa generada en Extremadura a raíz de la decisión de repetir varias pruebas de acceso a la Universidad tras detectarse numerosos entradas no identificadas en la web de la institución.

Las citadas fuentes han remarcado el compromiso de Felipe VI con este congreso, organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en colaboración con la Universidad de Salamanca y el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo de Madrid.

La Casa Real ha informado a los periodistas de la suspensión del viaje de Felipe VI en el Campus cacereño, donde un nutrido número de estudiantes se manifiestan desde las 11:00 para exigir responsabilidades por la decisión académica de repetir varias pruebas y mostrar su rechazo a volver a examinarse.

El congreso, que reúne a varios expertos mundiales en la figura de Carlos V, está dirigido por el exministro español y ex secretario general del Consejo de Europa, Marcelino Oreja, presente en el acto, en el que también está el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara.

Preguntado por la suspensión de la visita de Felipe VI al acto de clausura de este congreso, el presidente extremeño ha afirmado que "es lógico" dada la situación generada en el ámbito educativo. "Habrá una nueva oportunidad", ha añadido.