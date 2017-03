Sólo el 20% de las mujeres denuncian a los agresores por violencia machista

Una de cada cinco. Sólo denuncian un 20% de las víctimas de violencia machista. No es más que la punta del iceberg, porque bajo el agua queda oculta una cifra negra de maltrato que las fuerzas de seguridad quieren hacer emerger para poder proteger a esas mujeres que no piden ayuda. Desde hace diez años, una aplicación informática única en el mundo, VioGén, diseñada por la Secretaría de Estado de Seguridad, permite seguir de cerca a las mujeres que sí denuncian. A 31 de enero, el sistema recogía 442.541 casos, de los que había activos 51.940: siete contaban con un nivel de riesgo extremo, 154 alto, 3.913 medio y 19.084 bajo, mientras que en el resto no se apreciaba riesgo.

Pero en el Día Internacional de la Mujer y desde el cuartel general del VioGén, al padre de esta herramienta de protección, el comisario Jorge Zurita, le preocupa el gran bloque de iceberg de maltratadas divididas en tres capas e inmersas todas en un silencio que no rompen por diversas razones.

Luchando para salir a la superficie pero sin fuerza para denunciar están las maltratadas conscientes de que lo son y de que quieren recibir ayuda, pero que no dan el paso no sólo por miedo, sino por romper con una vida afectiva. Debajo están las que ni siquiera reconocen que sufren maltrato. Zurita habla de las más jóvenes con parejas con celos obsesivos y que ejercen control sobre ellas, de las más mayores que ven "normal" el comportamiento de sus maridos al punto de justificarlos y de aquellas extranjeras que proceden de países con costumbres asumidas de algún tipo de maltrato. Por último, está la zona "roja", la que más quebraderos da a los expertos, porque de ella no saben casi nada. Sí explican que en esta capa "abisal" del iceberg se hallan maltratadas conscientes de que lo son pero que tienen un "pánico extremo". "Lo viven en el anonimato más absoluto", dice Zurita, que apunta a que muchas de las asesinadas son de este grupo.

Zurita lo tiene claro: el principio del fin será "la educación real en igualdad". Mientras, se incorporan iniciativas para ser más eficaces en la lucha y predicción de la violencia machista: desde el lunes, VioGén, en el que están incluidos como usuarios 290 cuerpos policiales, está sincronizado con Prisiones para que envíen un mensaje a los agentes y que avisen a las víctimas de que sus agresores han salido de permiso penitenciario. En lo que va de año, 17 mujeres han muerto en España a manos de sus parejas o ex parejas.