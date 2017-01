Teresa Romero asegura que suplicó a sus compañeros que la "ayudaran a morir"

Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que sobrevivió al virus del ébola en España, ha rememorado los momentos más duros de la enfermedad en un artículo publicado en la revista Enfermería Clínica: "Mis pulmones estaban empezando a fallar, sentía que me ahogaba y me costaba respirar, era una situación de agonía. Entraron dos compañeros para aumentar el caudal de oxígeno. Les miré y les supliqué que me ayudaran a morir".

Romero contrajo la enfermedad tras atender al segundo misionero español repatriado y fallecido en España, Manuel García Viejo, en el que fue el primer contagio de ébola fuera de África.

La auxiliar de enfermería superó el virus tras 16 días en una habitación de aislamiento del Hospital Carlos III de Madrid en los que, asegura, se sintió cerca de un fatal desenlace. La paciente recibió dos tratamientos experimentales: suero de dos religiosas que superaron el virus y el antiviral Favipiravir.