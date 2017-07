El Vaticano procesa a dos ex directivos de su hospital por desviar fondos para un ático

El Vaticano ha imputado al ex presidente del hospital pediátrico Bambino Gesu, administrado por la Santa Sede, Giuseppe Profiti, y su ex tesorero, Massimo Spina, acusados de desviar parte de las donaciones para sufragar la reforma del ático en el que vive el ex secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone.

Los dos procesados deberán sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal de Roma, presidido por el juez Giuseppe della Torre, el próximo martes.

El cardenal Bertone no ha sido imputado por este caso. En el pasado, el portavoz oficial del Vaticano, Greg Burke, aclaró que por su condición de miembro del colegio cardenalicio sólo puede ser investigado por el Tribunal Supremo especial del Vaticano, el único competente para abrir una investigación contra él.

"En detalle, se han pagado para fines totalmente extra institucionales 422.005,16 euros utilizados para las obras de reestructuración de un edificio propiedad del Governatorato vaticano y destinado a la residencia del secretario de Estado emérito, y para beneficiar a la empresa de Gianantonio Bandera", según la orden de envío a juicio.