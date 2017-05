Víctimas de Fórum y Afinsa siguen buscando justicia once años después

Los perjudicados por los escándalos de Fórum Filatélico y Afinsa conmemoran el undécimo aniversario de la intervención judicial de ambas compañías con concentraciones en Madrid para expresar su "hartazgo" y "desesperación" después de más de una década de "promesas políticas incumplidas".

"Salimos a la calle para abochornar a un Gobierno indiferente y desleal que no ha cumplido", asegura el portavoz de la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico, José Javier López de Castro, crítico también con el papel de una justicia "que no es tal, sino parcial, deshonesta, arbitraria y absolutamente inoperante".

47.000Afectados. Descontento por la falta de respuestas efectivas, que, a su juicio, desacredita al Estado

En este sentido, destaca la lentitud de los procedimientos judiciales contra las antiguas cúpulas de las filatélicas, especialmente de Fórum, cuyo juicio está previsto que comience el 18 de septiembre en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, habilitada para causas multitudinarias.

Según consta en la diligencia fechada el pasado 26 de abril, la sección primera de la sala de lo Penal ha fijado 38 sesiones que iniciarán con las cuestiones previas de las partes y el interrogatorio a los acusados, responsables civiles y partícipes a título lucrativo.

Acto seguido llegará el turno a los testigos y peritos, aún por concretar, propuestos por la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones particulares y las defensas, cuyas conclusiones definitivas están previstas para mediados de diciembre.

El fiscal del caso, Alejandro Luzón, solicita 27 años de cárcel para el ex presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones como líder de una organización "de marcado carácter presidencialista" a la que atribuye delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo por la creación de un esquema piramidal para captar inversores.

Cargos que también achaca a otras 28 personas vinculadas a la sociedad.

Las críticas no han cesado desde aquel 9 de mayo de 2006 en el que la Audiencia Nacional ordenó la intervención de las filatélicas en una operación con nueve detenidos, entre ellos el fundador de Afinsa, Albertino de Figueiredo; su presidente, Juan Antonio Cano; y el propio Briones, sospechosos de captar a pequeños ahorradores entre 1998 y 2001 para que invirtieran en sellos que se revalorizarían desde un interés anual del 6%. Once años en los que la falta de respuestas efectivas ha minado la confianza de los 470.000 afectados, que no ocultan su descontento ante una pasividad que, consideran, desacredita al Estado.