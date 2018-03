Los padres de Yéremi, convencidos de que el Rubio participó en desaparición

Los padres de Yéremi Vargas y su abogado han reiterado su convencimiento de que Antonio Ojeda, el Rubio, participó en la desaparición de su hijo, ocurrida en marzo de 2007 en Gran Canaria, pese al archivo judicial de la investigación seguida contra él.

En una rueda de prensa que han ofrecido ante la decisión de la Audiencia de Las Palmas de archivar las actuaciones relativas a el Rubio, Ithaysa Suárez y Juan Francisco Vargas, progenitores de Yéremi, junto a su abogado, Pedro Sánchez, el letrado ha asegurado que el auto que establece esa medida ordena, en todo caso, que las fuerzas de seguridad sigan buscando más indicios.

Desde ese planteamiento, Sánchez ha considerado que el auto "no es un paso atrás", dado que las pruebas que se tenían hasta ahora respecto a Ojeda tenían cierta "endeblez", por lo que, de haber formulado una acusación basándose solo en ellas, el caso podría haber terminado con su absolución si se hubiera llevado a juicio.

El letrado ha sostenido también que el Rubio sabe "más de lo que ha dicho sobre lo que le sucedió a Yéremi", cuya búsqueda tiene previsto reanudar su familia, según ha confirmado, aunque aclarando que no han fijado en qué fecha, porque en principio pensaban retomarla este sábado, pero la han pospuesto para organizarla mejor.

La madre del pequeño ha destacado que "confía al cien por cien" en que la Guardia Civil seguirá buscándolo y en que algún día lo encontrarán, y ha reiterado que están "conmocionados" por la reciente muerte del pequeño Gabriel, a cuyos padres han transmitido el pésame, ya que su caso "les ha hecho revivir" los primeros días de la desaparición de Yéremi, ha dicho Juan Francisco Vargas.

El abogado ha insistido en el hecho de que al tratarse de un sobreseimiento provisional de la investigación que seguía el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, por no haber suficientes indicios para sostener la acusación contra "el Rubio", ordena a las fuerzas y cuerpos de seguridad que sigan trabajando en la desaparición del menor.

Sánchez ha indicado que pese a que "el tiempo no corre a su favor, el principal sospechoso no colaboró, no ha aparecido el niño y no hay testigos directos, la familia seguirá peleando" y se continuará insistiendo para conseguir las pruebas que ayuden a construir "el puzzle jurídico para que el culpable pague o, al menos, saber dónde está Yéremi".

El abogado ha señalado que saben que sin un testigo directo o una prueba irrefutable de cierta contundencia tendrán dificultades para probar la participación de Antonio Ojeda, quien cumple una condena de 5 años por abusar sexualmente de un menor del mismo municipio.

Los padres han subrayado que solo podrán encontrar paz el día que hallen a su hijo y que para eso necesitan que la Justicia les apoye, igual que lo hace la sociedad y los medios de comunicación, ha remarcado el progenitor.

Así mismo, han expresado su preocupación por la futura salida de la cárcel de Antonio Ojeda, algo que Ithaysa Suárez ha reconocido que lleva "bastante mal" y que la tiene "sin vida" porque, además, según el padre, temen que pueda tomar represalias con sus otros hijos al tratarse de "una persona violenta".