El abogado de la viuda del ex presidente de la CAM no cree que el yerno la matara

El abogado que asesoraba a María del Carmen Martínez, viuda del ex presidente de la CAM Vicente Sala que murió el 9 de diciembre tras recibir dos balazos en la cabeza, declaró ayer en el juicio por el asesinato de la mujer que no cree que el autor de los disparos fuera el yerno encarcelado, Miguel López.

Antonio Moreno, que asesoraba a la víctima en el conglomerado empresarial de la familia, contestó con un "no, no, no", al ser preguntado por si pensaba que López podría haber disparado dos veces a la cabeza de su suegra.

Asimismo, el juez José Luis de la Fuente rechazó apartar del procedimiento judicial a dos de las hijas, que ejercen la acusación particular. La Fiscalía había pedido que María del Mar y María Antonia Sala fuesen apartadas de las diligencias judiciales abiertas.