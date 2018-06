El acusado del crimen de Vilanova: "Que me maten o me entreguen a la familia"

El Juzgado de Instrucción 1 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) decretó a última hora del jueves prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por su presunta relación con la muerte de una menor de 13 años el pasado lunes, según informó su defensa a través de las redes sociales. La titular del juzgado le atribuye los delitos de homicidio o asesinato y de agresión sexual, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El acusado sólo contestó a las preguntas de su abogado y la juez también autorizó una última diligencia de investigación en el domicilio del presunto homicida, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Nadia, la niña de 13 años.

J. F. L., el hombre de 42 años acusado por el asesinato, declaró ante la juez que no recordaba nada de lo que sucedió porque en el transcurso de ese día compró cocaína hasta cuatro veces además de beber numerosas cervezas. Durante su testimonio afirmó que sólo cuando recuperó la conciencia se dio cuenta de que la niña estaba muerta en su piso, y tras intentar reanimarla se puso "nervioso" y esperó a que volviera su padre del hospital, donde su madre estaba ingresada en estado terminal, antes de llamar a la Policía. El informe forense preliminar halló indicios de "manipulación genital" en el cadáver de la niña.

El arrestado, durante la declaración, "se ha derrumbado", en palabras de su abogado, y afirmó estar "volviéndose loco". Preguntado acerca de si violó o no a la menor, respondió que no se ve "capaz de hacer algo así" y lo negó. "Yo no sé si soy o no un monstruo", llegó a decir. "No recuerdo nada, pero que me maten o que me entreguen a la familia", exclamó.