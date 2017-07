El ciberacoso alcanza una tasa del 15% en la última década

La prevalencia del ciberacoso en España se mantiene en tasas estables de entre el 10 y el 15% en los últimos 10 años, según el informe Ciberacoso. Aproximación a un estudio comparado: Latinoamérica y España, elaborado por Albert Clemente, profesor de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

El experto de la institución académica valenciana explicó que, con carácter general, se entiende la prevalencia como el conjunto de individuos involucrados en el fenómeno del acoso o ciberacoso, esto es, tanto víctimas, autores, como espectadores. Y destacó que "el ciberacoso no ha dejado de crecer y se ha convertido en una problemática presente en todas las culturas y regiones del mundo, tanto en su modalidad tradicional como on line".

Según el documento, existe mayor involucración de los chicos en conductas de ciberperpetración y una ambivalencia en la variable de género en cibervictimización. Respecto a la edad, hay una mayor incidencia entre los 13 y los 15 años en el acoso tradicional, mientras la mayor tasa de incidencia en el ciberacoso se alcanza entre los 11 y los 14 años.

"El acoso escolar acarrea dramáticas consecuencias especialmente para las víctimas, pero también para los agresores y espectadores; y el ciberacoso, considerado un nuevo tipo de acoso indirecto, no es una excepción, ya que los efectos son más graves y duraderos que en el acoso, teniendo un mayor riesgo en ideación y tentativa suicida que en el acoso tradicional. No obstante, el ciberacoso no influye a todas las víctimas por igual, estando mediada por factores como género, cantidad y calidad de apoyo social, edad y tiempo de conexión a internet", advirtió el profesor.

El estudio señala que, respecto a la prevalencia de la cibervictimización, el 6,9% ha sufrido ciberacoso, el 3,7% acoso y ciberacoso y el 3,3% ha ciberacosado.

Asimismo, resalta que desde el primer estudio de ciberacoso que se hizo en España a nivel estatal, las cifras se han mantenido estables. Sólo en el caso de cibervictimización más grave o recurrente (que se da con más frecuencia), las cifras han subido del 0,4% de 2006 al 1-2% de 2016.