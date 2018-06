El detenido por el asesinato de una niña en Vilanova es vecino de sus abuelos

Los Mossos d'Esquadra reconstruyeron ayer junto al único sospechoso el homicidio de una niña de 13 años cuyo cadáver fue localizado la noche del lunes debajo del colchón de un vecino, ya arrestado, que supuestamente la interceptó cuando salía de casa de sus abuelos, en un crimen que conmocionó Vilanova i la Geltrú (Barcelona). El cadáver de la niña, que sufría un pequeño grado de autismo, fue localizado por sus tíos con signos de haber sido acuchillada y ahogada bajo el colchón de una habitación del piso en el que vivía el detenido.

El detenido hacía poco que se había trasladado a vivir junto a sus padres en el piso en el que fue hallado el cadáver, situado una planta por debajo del domicilio de los abuelos de la víctima. La menor estaba con sus abuelos, que la habían ido a recoger al colegio, y salió de la casa hacia las 19:00, porque su padre la esperaba frente al portal, en el interior de su vehículo. Al pasar los minutos sin tener rastro de la niña, su padre la empezó a buscar por los alrededores, pensando que había salido, y avisó a su pareja sentimental para que hiciera lo propio en coche.

También alertó a la madre, que estaba fuera de la localidad y pidió ayuda a través de las redes sociales. Los Mossos reconstruyeron con el arrestado qué ocurrió desde que la niña salió de casa de sus abuelos hasta que acabó en manos de su asesino, que supuestamente la mató con un arma blanca. De hecho, aunque pasaron unas tres horas entre que la niña se despidió de sus abuelos hasta que se localizó el cadáver, los investigadores sospechan que el crimen se cometió minutos después de que saliera de casa.

Cuando aún no había pasado una hora de la desaparición, el padre se encontró con agentes de la Policía Local de Vilanova, que se sumaron a la búsqueda, y hacia las 20:30 los Mossos también se incorporaron al dispositivo. Como la niña se había escondido o desorientado previamente en alguna ocasión, los agentes la buscaron también en el edificio, por lo que en primer lugar rastrearon a fondo el piso de los abuelos, según explicó el jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez. Al no encontrarla en casa de los abuelos, dos de los tíos de la menor y agentes empezaron a llamar puerta a puerta a todos los vecinos de la finca, siendo el del primero el único que tardó en abrir, y lo hizo envuelto en una toalla, como si se acabara de duchar.

Poco tiempo después, los dos familiares decidieron regresar al mencionado piso porque les había parecido que la actitud del hombre era sospechosa, una inquietud que fue a más cuando observaron que se expresaba de forma incongruente.

Por este motivo, decidieron entrar por su cuenta en el domicilio y finalmente hallaron el cadáver de su sobrina debajo de un colchón que estaba mal puesto, en una habitación visiblemente revuelta.

Sólo pasaron unos minutos hasta que la Policía Local detuvo al presunto autor de la muerte, que se limitó a repetir insistentemente: "Yo no he sido". El arrestado, que tiene un antecedente por violencia doméstica en su proceso de divorcio, hacía poco que se había trasladado a vivir a casa de sus padres, que no estaban en el domicilio cuando ocurrieron los hechos.