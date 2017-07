Un enorme iceberg se desprende de la Antártida

La superficie de hielo, de unos 5.800 kilómetros cuadrados y 200 metros aproximados de grosor, se separó del segmento Larsen C de la Antártida. Los científicos no tienen constancia de que el desprendimiento guarde relación con el cambio climático provocado por el hombre, si bien alertaron sobre los posibles peligros que entraña para los navegantes si el iceberg se desplazara hacia el norte. También revelaron que este desprendimiento puede provocar futuras rupturas en el resto de la plataforma, lo que supondría un aceleramiento en el proceso de derretido de glaciares y un impacto moderado sobre el nivel del mar. En la fotografía de archivo, una vista aérea de una grieta en el segmento Larsen C en la Antártida.