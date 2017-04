La exclusión sanitaria se dispara tras la reforma de Mato

La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012 (Reder), formada por colectivos, organizaciones y movimientos en favor del acceso universal a la sanidad, han recopilado un total de 3.340 casos de personas excluidas del Sistema Nacional de Salud (SNS) tras la reforma que impulsó la entonces ministra de Sanidad Ana Mato a través de dicha norma, que ayer cumplió cinco años.

Los casos han sido compilados entre enero de 2014 y marzo de 2017 y entre ellos hay 1.840 personas en situación administrativa irregular y 687 de personas a las que se negó una asistencia que por ley tenían garantizada, bien por ser embarazadas (146), menores (243), solicitantes de asilo (26) o ser atendidas en urgencias (341). "Después de cinco años seguimos registrando casos y muchos se consideraban una excepción en esa norma", lamenta la vicesecretaria de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Elena Polentinos, que subraya que estos casos son "sólo la punta del iceberg y debe haber muchos más".

La reforma modificó las condiciones de acceso a la tarjeta sanitaria del SNS, lo que supuso la retirada de más de 873.000 de estos documentos que afectó fundamentalmente a los inmigrantes en situación irregular o a europeos que vivían en España pero no cotizaban a la Seguridad Social. Entre las incidencias detectadas la más frecuente ha sido la negativa a la expedición de la tarjeta sanitaria por no reunir los requisitos administrativos (766 casos), seguida de la no tramitación de la tarjeta por falta de información, bien por no saber si tienen derecho o cómo hacerlo (681 casos).

También se han notificado 357 casos de facturación o firma de compromiso de pago por la prestación médica realizada, 243 de ellas en urgencias, 182 negativas a la solicitud de consulta en Atención Primaria y 117 en especializada por no tener tarjeta, y 45 casos de prácticas disuasorias en centros sanitarios. Además, entre estas personas que se han quedado sin atención sanitaria había 51 casos de cáncer, 74 de enfermedades cardiovasculares, 107 de diabetes, 87 de hipertensión, 53 de salud mental grave y 26 de VIH.