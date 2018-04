El 70% de las gestantes no siguen buenos hábitos de alimentación y ejercicio

El 69,7% de las embarazadas no siguen hábitos diarios correctos de alimentación y ejercicio durante la gestación, según se desprende del VIII Estudio CinfaSalud. Percepción y hábitos de las mujeres españolas durante el embarazo, realizado por Cinfa y avalado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

"Una correcta nutrición y la práctica regular de ejercicio moderado son necesarias para la salud de cualquier persona, pero todavía más en el caso de las mujeres embarazadas. Sólo una alimentación variada y equilibrada, libre de alimentos considerados de riesgo y sin consumo de tóxicos como el alcohol o el tabaco, procurará al bebé los nutrientes que necesita para su correcto desarrollo. Además, la actividad física aumentará el bienestar de la madre, redundará en una adecuada evolución del embarazo y preparará su cuerpo para el parto, facilitando su recuperación posterior", explicó el médico de Cinfa, Julio Maset.

Ahora bien, pese a la importancia que tiene llevar una nutrición adecuada durante la gestación, el trabajo, en el que participaron 2.436 madres, puso de manifiesto que una de cada cuatro gestantes (26,7%) no adapta sus hábitos alimenticios durante el embarazo o, incluso, los empeora. Así, sólo el 58,3% evitan los alimentos considerados conflictivos o de riesgo como, por ejemplo, los embutidos, lácteos no pasteurizados o carnes y pescados poco hechos; y sólo el 30,8% cuidan su alimentación.

Respecto al ejercicio físico, el 69,3% lo practican de forma moderada o adaptado en esta etapa, tres de cada diez no realizan actividad física (30,4%) y el 0,4% apuesta por el ejercicio intenso, a pesar de no estar aconsejado. No obstante, las embarazadas sí están concienciadas sobre los riesgos del tabaco y el alcohol, ya que el 89,5% asegura que lo evita.

Por otra parte, el 83,3% de las mujeres declaran haber pasado un buen embarazo a nivel físico, si bien el 95,8% ha sufrido algún síntoma. En general, el cansancio y la somnolencia (64,6%) y los trastornos digestivos (55%) son los síntomas que con más frecuencia refieren las encuestadas, seguidos de náuseas y vómitos (46,6%), piernas cansadas y la retención de líquidos (41,6%), problemas de espalda y ciática (37,4%), altibajos emocionales (37,4%) e insomnio (32,1%).

Del mismo modo, entre las mujeres que experimentan síntomas, una de cada dos (53,3%) tiene más síntomas psíquicos que físicos durante la gestación. Un dato que, a juicio de la doctora y miembro de la Junta Directiva de la SEGO, María Jesús Cancelo, evidencia la necesidad de que tanto los profesionales sanitarios, como la propia embarazada y su entorno, presten a los aspectos psicológicos del embarazo la atención que merecen.

Sin embargo, a pesar de todo, las cifras indican que las mujeres españolas viven con positividad su embarazo, puesto que tres de cada cuatro encuestadas (76,3%) se sienten felices durante la gestación y la mitad (50,4%) piensa que ha mejorado la relación con su familia.