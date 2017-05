"Los gitanos no matamos ancianos"

El padre del joven que el pasado martes mató presuntamente a un anciano al darle un puñetazo durante una discusión de tráfico en Torrejón de Ardoz (Madrid) aseguró que su hijo no es conflictivo y que en las familias de etnia gitana "no se mata a ancianos" y su vástago "no ha mamado esa mala leche".

El padre de José María Pardo Suárez, en prisión desde el miércoles acusado de homicidio doloso, se refirió en la Cope al suceso, cuando el anciano cruzaba por un paso de cebra y le recriminó que condujera muy rápido, lo que hizo que el joven, de 18 años, se bajara del coche y le diera un puñetazo, antes de darse a la fuga. El octogenario cayó al suelo, se golpeó la cabeza y falleció. Horas después, el conductor se entregó a la Policía aunque se negó a declarar.

El Juzgado de Instrucción 3 de Torrejón decretó su ingreso en prisión por homicidio doloso, tras escuchar la versión del joven, quien admitió que iba rápido y empujó a la víctima, pero porque éste golpeó su coche con el bastón, tras lo que amagó con darle también a él. Además, explicó que la mujer que iba de copiloto era una prostituta de la que no dio la identidad, y a la que aún busca la Policía.