El 30% de hogares con dependientes carecen de asistencia a domicilio

Tres de cada diez hogares con personas dependientes (30,8%) en España que necesitaron cuidados a domicilio en 2016 no tuvieron cubierta esta necesidad y la razón en el 69,3% de los casos fue porque no podían permitírselo, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio revela que la mayor parte de los hogares que no recibieron estos cuidados estaban formados por dos adultos, de los que al menos uno de ellos con 65 años o más (326.000 hogares), y por una mujer sola mayor de 65 (183.000 hogares).

Además, de los datos se desprende que el 75,4% de estas mujeres dependientes solas no tuvieron cubierta esta necesidad porque no podían permitírselo. Tampoco pudieron pagar este servicio el 79,6% de los hogares compuestos por dos adultos, ambos menores de 65 años, y alguno de ellos dependiente.

En total, la encuesta revela que en más de tres millones de hogares españoles vivía alguna persona dependiente en 2016 y que en el 14,4% de éstos dicha persona recibía cuidados a domicilio.

Por nivel de renta, entre los hogares con personas dependientes, un 23,2% de los que tenían un mayor nivel de renta dispuso de servicios de cuidado a domicilio, frente al 9,1% en los hogares con menor nivel de renta.

Asimismo, el 36,6% de los hogares con personas dependientes que recibieron cuidados a domicilio pagaron estos servicios con "dificultad" o "mucha dificultad". Por su parte, un 21% recibieron estos cuidados a domicilio de forma gratuita.

Por otro lado, en cuanto a los centros de cuidado infantil, la encuesta revela que el 43,7% de los niños menores de tres años asistió a este tipo de centros y que en más de la mitad de los casos (54,6%) los miembros del hogar tuvieron que pagar el coste íntegro de este servicio, frente a un 22,2% para los que fue gratuito.

Atendiendo al tipo de hogar, los menores de tres años que forman parte de hogares compuestos por dos adultos y dos niños fueron los que en mayor porcentaje asistieron a centros de cuidado infantil (49,9%). Por nivel de ingresos, la asistencia a centros de cuidado infantil fue mayor en hogares con mayor poder adquisitivo (62,5% de los niños), que en hogares con ingresos bajos (26,3%). Por su parte, el 65,4% de los hogares con ingresos bajos no tuvieron que pagar para que sus niños menores de tres años asistieran a estos centros.

En cualquier caso, de los datos se desprende que al 30,9% de los hogares les hubiera gustado poder utilizar los servicios de centros de cuidado infantil o utilizarlos en mayor medida de lo que lo hicieron. El motivo principal por el que no lo hicieron fue que no podían permitírselo (52,4%), un porcentaje que se eleva hasta el 63,6% en los hogares con bajos ingresos.

Por otro lado, la encuesta revela que el 90,2% de los hogares utilizaron servicios sanitarios en los 12 últimos meses; de éstos, uno de cada tres no pagó por ellos, mientras que un 10% los abonó con "dificultad" o "mucha dificultad".