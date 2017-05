Uno de cada diez hogares paga los servicios sanitarios con "mucha dificultad"

A uno de cada diez hogares españoles le resulta "difícil" o "muy difícil" pagar los servicios sanitarios, y tres de cada diez en los que vive una persona dependiente que necesita recibir cuidados a domicilio no tiene cubierta esa asistencia por no poder pagarlo.

Estos son algunos de los datos que refleja un módulo de la Encuesta de Condiciones de Vida elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en esta ocasión se centra en el acceso de los hogares a los servicios relacionados con el cuidado de los niños y de las personas mayores, con la educación y con los servicios sanitarios.

Así, según Estadística, el 43,7% de los menores de 3 años asiste a centros de cuidado infantil y, de ellos, más de la mitad (54,6%) paga íntegramente estos servicios mientras que para el 22,2 % son gratuitos. En cuanto a la educación, casi el 20% de los mayores de 16 años reconocen que les hubiese gustado cursar algún tipo de estudio o formación en los últimos doce meses, pero que no lo hizo fundamentalmente por falta de tiempo.

Si se detallan los datos aportados por el INE, del 90,2% de los hogares que utilizó los servicios sanitarios en los doce meses, uno de cada tres no pagó por ellos, mientras que uno de cada diez los abonó con "dificultad" o "mucha dificultad". Dentro de estos servicios, el INE incluye consultar a un médico de familia o especialista, ir a por recetas, acudir a un hospital o los tratamientos dentales.

Respecto al cuidado de dependientes, el INE recuerda que en más de tres millones de hogares españoles (el 16,4%) vive alguna persona dependiente y sólo en el 14,4% de ellos esa persona recibe cuidados a domicilio. El nivel de renta es determinante a la hora de contar con estos servicios, de modo que el 23,2% de los hogares con más poder adquisitivo dispuso de cuidado a domicilio, frente al 9,1% en los hogares más pobres. Y, de quienes sí tuvieron ayuda a domicilio, sólo el 21% la recibió de forma gratuita.

Sobre el cuidado de niños menores de 3 años, la estadística refleja que, del casi millón y medio que asiste a guarderías, un 22,2% de sus familias no tuvo que pagar nada. De nuevo es el nivel de ingresos el que determina la asistencia a estos centros, que alcanza el 62,5 % en el caso de los niños que pertenecen a familias con ingresos elevados y se reduce hasta el 26,3 % en las que tienen ingresos bajos. No obstante, el 65,4% de los hogares con ingresos bajos no tuvo que pagar para que los menores de 3 años asistieran a la guardería.

En cuanto a la educación, según el INE, el 98,4% de los niños de 3 a 15 años asiste a centros educativos y en casi el 60 % de los casos la familia no tuvo que pagar su coste. De los adultos a los que les gustaría estudiar, la mayoría tienen entre 30 y 40 años y sólo un 5,5% de los mayores de 64 querría hacerlo. En cuanto al motivo por el que no estudiaron, el 53% dice que no tuvo tiempo y el 24,7% que no pudo permitírselo.

En este caso, el porcentaje de quienes no pueden pagarlo oscila entre el 6,5% para los que tienen más ingresos y el 43,2% de quienes tienen menos.