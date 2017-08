Se elevan a dos las víctimas mortales en un ataque con cuchillo en Finlandia

La Policía finlandesa ha elevado esta tarde a dos las víctimas mortales en el ataque perpetrado por un hombre armado con un cuchillo en una céntrica plaza de la ciudad de Turku (suroeste del país), que ha dejado heridas a otras siete personas.

La ministra de Interior, Paula Risikko, explicó que, por el momento, las fuerzas de seguridad no están tratando el suceso como un ataque terrorista, aunque advirtió de que la línea de investigación podría cambiar.

Asimismo, añadió que el atacante, detenido tras recibir un tiro en la pierna, no ha sido aún identificado pero "parece extranjero".

Risikko indicó también que el centro de Turku vuelve a ser considerado seguro. Tras el ataque, las fuerzas de seguridad pidieron a la ciudadanía que evitase el centro de la ciudad ante la confusión de los primeros momentos y los agentes peinaron la zona en busca de posibles cómplices, un extremo que no se ha descartado aún del todo.

A raíz del suceso, las autoridades finlandesas reforzaron la seguridad en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa y en las principales estaciones de ferrocarril del país.

Además, pidieron la colaboración ciudadana y facilitaron dos números de teléfono a los que pueden llamar quienes tengan cualquier tipo de información sobre el suceso.

El primer ministro, Juha Sipilä, escribió en Twitter que su Gobierno sigue de cerca los acontecimientos y la operación policial desplegada en Turku, así como anunció que el Ejecutivo mantendrá una reunión de urgencia esta tarde.

Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee

Las autoridades han pedido a los ciudadanos que se alejen del centro de Turku hasta que los agentes comprueben que ya no existe peligro.

The police is searching for possible more perpetrators in Turku. People are asked to leave and avoid the center of Turku.