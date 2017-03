Un hombre entra en un pub y mata a tiros al camarero y a una mujer

La Policía identificó ayer al hombre que mató en la madrugada de ayer a dos personas en un bar de la localidad madrileña de Alcorcón. Por el momento no descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido, aunque, según varios testigos, puede tratarse de un ajuste de cuentas. El presunto agresor, es un cliente habitual del bar de música heavy en el que ocurrieron los hechos y se caracteriza por ir muy tatuado.

El suceso se produjo poco antes de las seis de la mañana en el pub On the Sea, ubicado en el número ocho de la calle Postas de Alcorcón. A esa hora el agresor entró con un arma y disparó a bocajarro al camarero que estaba detrás de la barra y a una mujer que también se encontraba en el local, que fallecieron en el lugar.

La Policía estableció un amplio dispositivo de búsqueda tras la huida del autor de los disparos

El camarero, de mediana edad, tenía varios disparos en la cabeza, según constataron los sanitarios del Summa que se trasladaron a la zona tras recibir un aviso. Por su parte, la mujer recibió un disparo en el hemitórax derecho y también falleció, a pesar de que los facultativos le estuvieron practicando ejercicios de reanimación durante más de media hora, informaron desde Emergencias Comunidad de Madrid 112. El agresor hirió a otra persona, un hombre de 43 años que, según las primeras pesquisas, es la pareja sentimental de la mujer fallecida. Este hombre fue disparado en el muslo izquierdo y trasladado con pronóstico reservado por Protección Civil de Alcorcón al hospital Fundación Alcorcón.

Tras los hechos, el criminal se dio a la fuga y los agentes del Grupo de Homicidios que se hicieron cargo de la investigación comenzaron su búsqueda. Al cierre de esta edición, la Policía mantenía abierto un amplio dispositivo para su localización. Otros agentes tomaron testimonios sobre lo ocurrido y la Policía Científica analizó el arma y las pruebas recogidas en el lugar, precisaron desde la Jefatura Superior e Policía.

Varios vecinos de la zona explicaron que el pub On the Sea es un local "conflictivo", ya que en su interior o en la puerta se registran a veces peleas, aunque esta es la primera vez que alguien muere. Un residente en el barrio aseguró que la calle no es conflictiva, mientras que otro lo contradijo al afirmar que "se trata de una zona donde existe delincuencia, aunque luego digan que Alcorcón es segura, y donde ya han cerrado muchos negocios".