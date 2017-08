Un hombre mata de un tiro a su ex novia en Murcia y luego se suicida

La pareja hallada muerta el miércoles en el interior de un vehículo en Totana (Murcia) había roto, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Aunque no había antecedentes de violencia de género ni agresiones que la víctima hubiera denunciado con anterioridad, la mujer acudió el pasado 13 de julio a la Guardia Civil para que mediara con su ex pareja y éste dejara de llamarla tanto, aunque no quiso denunciarlo. La Guardia Civil sospecha que puede tratarse de un caso de violencia machista.

El alcalde de Totana, Andrés García, confirmó que los cadáveres hallados presentaban heridas por arma de fuego. Se sospecha que el hombre mató presuntamente a su pareja sentimental y, con posterioridad, se quitó la vida. Las víctimas mortales son una mujer de 48 años y un hombre de 49 años, que, al parecer, habían mantenido una relación sentimental pero la habían dejado hacía tiempo.

El regidor confirmó que ninguna de las dos víctimas era de Totana, sino que la mujer era natural de Lorca y el hombre de Mazarrón, ambas localidades murcianas.

García explicó que el paraje en el que fue encontrado el coche con los cadáveres era un terreno próximo a un polígono industrial y a una autovía, un lugar "bastante transitado", sobre todo ahora, ya que una empresa cercana se encuentra en plena temporada de la uva.

Fue una patrulla del Servicio de Prevención de Seguridad Ciudadana quien encontró los cuerpos de esta pareja, ambos de nacionalidad española y de mediana edad, tras sospechar del vehículo, que se encontraba estacionado en un camino próximo a un polígono industrial de una zona rural en los extrarradios del municipio.

El alcalde de la localidad murciana aseveró que el Ayuntamiento va a decretar hoy un minuto de silencio a las puertas del Consistorio, al igual que suele suceder en este tipo de casos, y mostró su repulsa a la "lacra" de la violencia machista. "Todos tenemos que hacer lo posible para tratar de atajarlo de una vez", aseguró.