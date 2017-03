La juez deja en libertad sin fianza al hombre de los 2.000 tumores

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid ha acordado la puesta en libertad provisional sin fianza para Francisco Sanz, el hombre detenido por utilizar presuntamente el dinero que recaudaba para tratarse de una enfermedad que le provocó 2.000 tumores para otros fines, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un comunicado.

Como medida cautelar y mientras continúa la tramitación de las diligencias de investigación del procedimiento, la magistrada ha acordado la retirada del pasaporte del acusado por lo que no puede salir del territorio nacional. Además, le ha impuesto la obligación de acudir a firmar a sede judicial cada quince días durante todo el tiempo en que dure la instrucción judicial.

La magistrada ha adoptado esta decisión después de comprobar que el investigado tiene domicilio conocido y arraigo familiar.

Francisco Sanz fue detenido el pasado 8 de marzo en la localidad de la Pobla de Vallbona (Valencia). Los agentes de la Policía Nacional detuvieron también a sus padres, a quienes les atribuyen delitos de blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida.

En las redes sociales, Francisco Sanz solicitaba ayuda para recibir tratamiento porque aseguraba llevar años sufriendo el síndrome de Cowden. "Esta enfermedad me ha generado cerca de dos mil tumores. Sin embargo, intento hacer mi día a día lo más normal posible. He agotado mis recursos y los de mi familia para pagar el tratamiento. Las autoridades me ignoran", proclamaba en su cuenta de Facebook.

De igual modo, pedía ayuda a través de mensajes a un número de teléfono y de www.ayudapcasosanz.com. Asimismo, la Asociación Paco Sanz para la Investigación del Síndrome de Cowden España ofrecía a colegios, colectivos de empresas, hospitales o grupos charlas sobre superación "y nunca darte por vencido ante los problemas de la vida".

Sanz comenzó a aparecer en los medios de comunicación en 2011 para contar su historia como afectado por el síndrome de Cowden, una enfermedad genética que le provoca más 2.000 tumores en todo su cuerpo. Ya en esas fechas explicaba que, ante la falta de soluciones en España, decidió marcharse a Estados Unidos para participar en un ensayo clínico con rapamicina y pedía ayuda para el tratamiento porque no tenía dinero puesto que había tenido que hasta vender su casa.