Una mujer da a luz a su propio nieto en Grecia

Una mujer de 67 años dio a luz en Grecia a su propia nieta mediante gestación subrogada, en lo que supone el primer caso en el mundo de una madre sustituta de tan avanzada edad, según los médicos que han atendido el caso. La madre natural padecía una rara enfermedad de útero que la obligó a someterse a una histerectomía.

Antes de la operación se le extrajeron óvulos que fueron fertilizados con los espermatozoides del marido. Al no poder ser ella misma la gestante, su propia madre se ofreció como madre sustituta, lo que además de exhaustivos análisis médicos requirió de un permiso judicial especial.

El límite de edad en Grecia para la fecundación in vitro es de 50 años, pero no se han establecido topes para la gestación subrogada.

Konstantinos Pantos, el médico que atendió a la embarazada, opinó que por un lado es necesario elevar el límite de edad de las madres que se someten a tratamientos in vitro, porque la esperanza de vida ha aumentado, pero por el otro, se debería imponer un techo para las madres de alquiler, para así evitar posibles riesgos para las mujeres de edad avanzada.

La gestante, tras sufrir una subida de tensión arterial, tuvo que dar a luz mediante cesárea en la trigésimo primera semana del embarazo.

La parturienta, que al igual que el bebé se encuentra en perfecto estado, afirmó que no se sentía como una madre sino "como una doble abuela", y aseguró que había tomado la decisión de ayudar a su hija sin pensárselo dos veces y sin importarle las opiniones de los demás al respecto.

No se trata del primer caso en el que una mujer da a luz a su nieto, aunque no con una edad tan avanzada. Hace dos semanas, una mujer británica de 45 años alumbró a un niño en Cardiff que había sido fecundado in vitro con óvulos congelados de su hija, de 21 años. Ésta padeció hace tres años un cáncer de cuello de útero, y antes de iniciar el tratamiento, decidió congelar sus óvulos. En enero, fue el caso de una mujer de Texas de 53 años de edad, que prestó su vientre a su hija de 28 años de edad que no podía tener hijos.