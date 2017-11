Una mujer maltratada pide que se obligue a su agresor a vivir escoltado

Ziortza Linares, una bilbaína de 39 años que durante 21 ha sido maltratada, aseguró que teme por su seguridad y la de sus tres hijos, y dijo que sólo si el padre de sus niños fuera obligado a vivir "con escolta", bajo vigilancia permanente, se garantizaría la integridad física de su familia.

En una entrevista con Efe, esta vizcaína mostró su impotencia al ver cómo el hombre que aún es su marido ha venido vulnerando en "numerosas" ocasiones la prohibición de acercarse a ella a menos de 500 metros que le fue impuesta en 2015.

Tras estas infracciones, el agresor fue condenado el pasado mes de julio a portar de forma permanente una pulsera con localizador y un segundo dispositivo con GPS, un sistema de aviso que en ocasiones falla por cuestiones tan sencillas como problemas de cobertura o una batería agotada. "Hay que confiar en que él cumpla con su obligación de no separase de su dispositivo, tenerlo cargado... Cuando por alguna razón no puede ser localizado, la Policía me llama y, si estoy en casa, no puedo salir; y si estoy fuera, me acompaña una patrulla", explicó en la entrevista con Efe esta' mujer oriunda de Bilbao.