El 28% de las mujeres renuncian a la maternidad por su carrera profesional

El 28% de las mujeres en España aseguran que han renunciado a tener hijos por avanzar en su carrera profesional, según el estudio Maternidad y trayectoria profesional, realizado por IESE Business School, que analiza los factores que limitan el pleno desarrollo laboral de las trabajadoras madres o potenciales madres. El micromachismo, la falta de un reparto ecuánime de las responsabilidades en el hogar, la ausencia de apoyo institucional a la familia y a la maternidad y las estructuras jerárquicas rígidas en las empresas son algunos de los obstáculos con los que se encuentran las mujeres, según este informe, basado en una encuesta a 8.500 personas, la mayoría mujeres de entre 25 y 45 años con hijos menores de 12.

El estudio revela que más de la mitad de las mujeres y hombres encuestados reconoce haber tenido menos hijos de los que deseaba. En concreto, señala que, mientras que en España el número de hijos deseados es de 2,52, sin embargo, se tienen de media 1,32 hijos. Además, hay casi un hijo de diferencia entre los que se espera tener y los que finalmente se tienen.

"Este estudio refleja el gran drama que viven muchas madres o potenciales madres que quieren tener hijos y no pueden o, cuando los tienen, no cuentan con ningún apoyo en la empresa", afirma la profesora Nuria Chinchilla, directora del Centro Internacional I-WILL (IESE Lidership), que advierte que "es muy representativo de lo que está pasando en España", donde "no hay políticas progresistas de apoyo a la maternidad y la familia".

Chinchilla y la decana de la Facultad de Educación de la UIC de Barcelona, Esther Jiménez, investigadora principal de este trabajo, señalan la necesidad de eliminar las barreras que impiden tener el número de hijos que se desea para garantizar la "riqueza y sostenibilidad del país en el medio y largo plazo". Ponen como ejemplo a Francia y a los países nórdicos por sus décadas de institucionalización de políticas familiares.

Una de las preguntas del documento es ¿cuál es el mejor momento para ser madre?, que revela que el 48% de las encuestadas opina que hay que esperar a tener una posición consolidada en el trabajo, lo que genera el retraso en la edad de ser madre. También existe un 32% que prefiere no tener hijos y centrarse sólo en el trabajo y un 17,8% que sostiene que es mejor tener los hijos lo antes posible, aunque esto pueda poner en riesgo la carrera profesional.

La mayoría de las entrevistadas (56%) señalan que para una mujer tener hijos limita la carrera profesional frente a un 3% que cree que a un hombre le ocurre lo mismo. También llama la atención que más de un tercio (35,2%) aseguran que sólo se puede llegar a los más alto en su trayectoria profesional si hacen renuncias familiares muy importantes.

El informe detalla que la mitad (51%) creen que entre las renuncias está la de tener menos hijos de los deseados, dedicarles menos tiempo (60%) o renunciar a ellos (28%). Los hombres también creen que el avance en su carrera conlleva sacrificios, aunque en un porcentaje menor (21%).