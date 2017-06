La nueva Ley del Tabaco aumentará las restricciones

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha remitido a Sanidad una batería de medidas a incorporar en la nueva Ley del Tabaco para que, entre otras cuestiones, incluya el cigarrillo electrónico en los espacios en que se prohíbe fumar y adopte el empaquetado neutro en las cajetillas.

Con más de un año de retraso y siendo el último país de la UE en hacerlo, el Ejecutivo transpuso el pasado 9 de junio la nueva directiva comunitaria sobre el tabaco con un Real Decreto sobre fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco, y con un anteproyecto de ley que debe modificar la Ley de 2005 sobre prevención del tabaquismo, al que el Congreso deberá dar luz verde.

En este contexto, la reforma de la Ley del tabaco se ha tramitado por la vía de urgencia, lo que ha causado gran malestar en el CNPT, el cual aglutina a 33 sociedades científicas y colegios profesionales, que ve en esta estrategia "poco democrática" la voluntad del Gobierno de hacer una "mera adaptación" a las medidas comunitarias, cuando "debería abrir un escenario de mejoras en la prevención y control del tabaquismo", causa de 52.000 muertes anuales en España.

"La propuesta de Sanidad no solo no introduce ningún avance adicional, sino que permite que la imagen del cigarrillo, aunque sea en forma de cigarrillo electrónico o de pipa de agua, vuelva a inundar los lugares de ocio, invitando a la experimentación a la población joven y adolescente y facilitando vías de entrada a la adicción a la nicotina", ha criticado el CNPT en las enmiendas y alegaciones al anteproyecto de ley remitidas al Ministerio.

En este documento los médicos y profesionales de la salud piden a Sanidad que incorpore de una vez el empaquetado neutro o genérico de las cajetillas de cigarrillos, de tal forma que no sirvan como producto publicitario, una "medida eficaz" para reducir el consumo y que ya está implantada en Francia, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, y se está extendiendo por toda Europa.

El CNPT también reclama "equiparar la regulación del cigarrillo electrónico a los productos del tabaco", tal como se ha hecho en diez países europeos, de tal forma que un producto que "no es inocuo" se utilice para "volver a normalizar el consumo de tabaco en espacios públicos", puesto que se puede consumir en centros de trabajo y en la hostelería.

Los médicos también exigen que se prohíba fumar en los coches con menores o mujeres embarazadas en su interior y que la fiscalidad de los productos del tabaco sea igual en todas sus labores, también para los dispositivos que liberan nicotina y productos novedosos, ya que está demostrado que encarecer el tabaco reduce el inicio del consumo de esta droga entre jóvenes y adolescentes.

Otro asunto relevante que los médicos exigen incorporar a la nueva ley, y en la que está muy vigilante la European Network for Smoking and Tobacco Prevention, es el establecimiento de un sistema de trazabilidad independiente en las cajetillas de cigarrillos, un sistema que debe servir para luchar contra el contrabando pero que el CNPT pide que sea ejecutado por un organismo independiente y no por la industria tabaquera.

En este punto, el CNPT lanza en su documento una advertencia al Gobierno del PP: "Hay que evitar la interferencia de la industria tabacalera en las políticas de control del tabaquismo".

El Comité también reclama en sus alegaciones mejorar la atención de las personas fumadoras, subvencionando tratamientos farmacológicos y con programas "multicomponentes" dirigidos a prevenir el consumo de tabaco, sobre todo entre los adolescentes.