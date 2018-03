Los padres de Diana y Mariluz piden unidad en el Congreso

Los padres de jóvenes asesinadas, como los de Mariluz Cortés y Diana Quer -ambos en primer término-, pidieron ayer a los partidos que no hagan una "batalla campal para la captación de votos" con la prisión permanente revisable, e insistieron en mantener esta figura que es demandada por ocho de cada diez españoles. Juan Carlos Quer y Juan José Cortés se citaron ayer en el Congreso con representantes del PP y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para trasladarles su petición de mantener la prisión permanente revisable. "No defendemos la cadena perpetua", enfatizó Quer antes de insistir en la necesidad de no utilizar con interés partidista "un tema tan sensible como la protección de los menores".