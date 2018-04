Una mujer resulta herida grave tras ser atacada por un pitbull en Madrid

Una mujer de 31 años resultó herida grave la noche del miércoles tras ser atacada por un pitbull que la mordió en el tórax, el abdomen, las piernas y en el brazo derecho cuando visitaba a unos conocidos, dueños del perro, en el barrio madrileño de Entrevías.

Según fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el suceso ocurrió pasadas las 23:00 cuando la mujer entraba en el domicilio de unos conocidos y, cuando abrieron la puerta, fue atacada por el animal en el recibidor de la vivienda.

Los agentes que acudieron al lugar comprobaron que la mujer había sido rescatada del ataque por un vecino que, al oír los gritos, salió con una correa y logró atar al can, explicó un portavoz del Cuerpo.

El perro no figura en el registro de animales peligrosos y no tenía licencia ni seguro, y además estaba a nombre de una persona que no era realmente su dueña, ya que ésta tiene antecedentes penales y por eso no puede tenerlo.

Con éste son ya cuatro los ataques de perros potencialmente peligrosos en la región en lo que va de año, tras los sufridos por dos menores de 19 meses y 12 años y el de un anciano de 82.