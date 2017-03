Una sentencia obliga a una iglesia de Soria a desactivar la campana

La Audiencia Provincial de Soria emitió una sentencia que obliga a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de la población soriana de Hinojosa del Campo, a "desactivar" la campana de la torre de la iglesia para uso horario, tras la denuncia de un vecino que afirmaba que le impedía descansar.

La sentencia condena además a la parroquia a indemnizar al demandante, A. C. M. C., con 2.000 euros por daños morales, y a pagar las costas de la primera instancia, del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Soria. La sentencia de la Audiencia de Soria señala que los ruidos objeto de la demanda no proceden del reloj sino de la campana, propiedad de la iglesia. La prueba pericial practicada puso de manifiesto que la campana supera en 22,9 decibelios el límite permitido.