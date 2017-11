El submarino desaparecido en Argentina da señales de vida

La Armada argentina continúa sumando aliados internacionales a la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido el pasado miércoles en las costas del país sudamericano con 44 tripulantes a bordo, y en cuyo rastreo colaboran Chile, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, Uruguay y Perú.

Estos son algunos de los países que han ofrecido su colaboración en los operativos de búsqueda y rescate, así como empresas privadas y especialistas, como resaltó el ministro de Defensa argentino, Óscar Aguad.

Pero las condiciones climatológicas han dificultado los rastreos marítimos ya que en los últimos días se registran olas de 6 u 8 metros de altura.

La última vez que se tuvo contacto con el submarino de la Armada argentina fue en la madrugada del miércoles. Pasado un tiempo prudencial sin tener comunicación con los 44 tripulantes a bordo, en la madrugada del jueves se puso en marcha el protocolo de búsqueda que tres días después continúa activo.

La noche del sábado (madrugada del domingo en España), el Gobierno argentino emitió un comunicado en el que informaba de que las bases de la Armada recibieron siete llamadas provenientes del buque desaparecido, pero que no pudieron enlazar las comunicaciones, por lo que no se consiguió el contacto. Un intento de comunicación que podría confirmar la teoría que maneja la Armada de que la nave está aislada, pero en la superficie.

Sin embargo, ayer no se había podido determinar si esas llamadas procedían del submarino. "Se están analizando las llamadas, pero no tenemos clara evidencia de que hayan provenido de esa unidad", dijo en una rueda de prensa Gabriel González, quien subrayó que el contacto se hizo a "teléfonos de la Armada y a otros no identificados".

El Comando Sur de EEUU envió ayer un segundo avión para asistir en el operativo, un avión P-8A Poseidon con un equipo de 21 personas desde Jacksonville, en el noreste de Florida. Este comando unificado de la Armada estadounidense, responsable de operaciones militares en el Caribe, América Central y Sur, se unió a una aeronave de investigación P-3 de la NASA.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró que su Gobierno está comprometido a utilizar "todos los recursos nacionales e internacionales" que se necesiten para hallar el submarino "lo antes posible".