Las noticias, mejor por Whatsapp

El uso informativo de Whatsapp, Youtube e Instagram ha crecido en los últimos tiempos, mientras que ha decaído el de Facebook y Twitter. Es una de las conclusiones del informe Digital News Report 2017, coordinado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford y que en España ha sido elaborado por investigadores de la Universidad de Navarra.

Utilizar Whatsapp para encontrar, leer, ver, compartir o comentar noticias pasa del 26% al 32% entre los españoles, y Youtube, del 19% al 26%. Facebook sigue siendo el servicio más popular para interactuar on line con las noticias (47%), pese a acumular tres años de descenso. Twitter baja hasta el 18%, aunque siete de cada diez lo consideran una vía útil para informarse. Los más jóvenes, de entre 18 y 34 años, impulsan a Instagram (6%), que se convierte en la quinta red más popular.

Además, el estudio constata que ya se comparten noticias por mensajería instantánea casi tanto como en redes sociales. Así, tres de cada diez usuarios -32%, algo menos que en 2016- compartieron una noticia en una red social en la semana anterior a la encuesta, y una proporción muy similar (30%) lo hizo por mensaje instantáneo, en aplicaciones como Whatsapp o Facebook Messenger.

Por primera vez, los dispositivos móviles superan al ordenador como los principales para acceder a las noticias digitales -47% y 46%, respectivamente-.

Una de las novedades del cuestionario de este año se centraba en analizar a aquellos ciudadanos que, por las razones que fueran, evitan de manera activa estar informados, eludiendo de cualquier de modo el contacto con cualquier canal informativo.

En España un 10% de los internautas elude de manera intencionada las noticias y un 16% lo hace algunas veces. Las principales razones mencionadas para evitar estar informado son que pueden influir negativamente en el estado de ánimo (37%), la impotencia para cambiar las cosas (32%) y, en tercer lugar, la desconfianza en la veracidad de las noticias (29%). En el conjunto de los 36 países analizados, casi un tercio (29%) de los encuestados afirmó que a menudo y/o algunas veces evita las noticias.

Con todo, y a pesar de la irrupción de las redes sociales como canales de comunicación, los medios informativos españoles siguen gozando de la confianza de la audiencia como proveedores de noticias de calidad. La mayoría de los internautas españoles cree que las empresas informativas ayudan más que las redes sociales a diferenciar los hechos ciertos de los bulos. Así, en la actualidad el 51% de los usuarios confía en las noticias -cuatro puntos más que en 2016 y 17 respecto a 2015-. El porcentaje de escépticos ha pasado del 33% al 24% este año.