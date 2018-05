Ferran Adriàvisita a la nueva generación emprendedora de Almería

El chef Ferran Adriá, embajador de Telefónica, ha compartido sus experiencias en lo más alto de la cocina mundial con los emprendedores alojados en El Cable y ha conocido de primera mano los proyectos que están desarrollando startups instalada en este espacio de crowdworking del programa Andalucía Open Future, impulsado por Telefónica y Junta de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento de Almería. Además, el cocinero, que estuvo acompañado por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y la directora de El Cable, Diana Melero, ha aportado su visión sobre el emprendimiento y la innovación, al tiempo que ha ofrecido ideas y consejos para mejorar en el recorrido hacia el éxito a los responsables de las empresas de El Cable. En concreto, el encuentro se mantuvo con las startups Imaginar Project (realidad aumentada para dispositivos móviles), One Winner (plataforma de juegos on line multijugador), Wi-Fi Protection (app que ayuda a las personas a proteger su red wifi), Portocarrero Tenders (aplicación concentradora de concursos públicos(My street book, app para gestionar rutas), Sanare Cocina+Nutrición (deliciosos platos de chef saludables) y VitaeSoft (dedicada a la gestión 3.0 para Congresos y Eventos).

Tras la visita a El Cable, Ferran Adrià impartió una conferencia en el Teatro Apolo bajo el título Ingredientes: Innovación, Tecnología y Talento.