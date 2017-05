Preparados para el mundo conectado

Desde hace 13 años, todos los 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet, fijado por la ONU con el objetivo de dar a conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías para "mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus ciudadanos".

El tema central de esta edición es el empoderamiento digital, entendido como la preparación y disposición para vivir en el mundo digital, apoyando especialmente a los que aún no han logrado las capacidades necesarias. Y es que en este mundo digitalizado, la alfabetización en este campo es necesaria para evitar la aparición de brechas sociales, incidiendo en los colectivos con riesgo de exclusión -mayores, discapacitados, etc.- y formando incluso a los nativos digitales.

En España, empresas, administraciones y organizaciones de cualquier tipo y tamaño celebran este día con multitud de eventos, actividades en colegios y universidades, debates, acciones solidarias y diferentes convocatorias, como los Premios de Internet.

Las compras on line también tiene su espacio con la Semana de Internet, que desde el pasado 9 de mayo y hasta hoy promueve las compras por internet en España a través de ofertas. Más de 200 establecimientos participan en esta edición y ofrecen un amplio catálogo de ofertas para los usuarios: ropa, viajes, tecnología, libros, deporte, banca, perfumería, servicios o gastronomía.

Su objetivo, además de fomentar el comercio electrónico en España, es aumentar la confianza de las compras realizadas por internet. Aunque esta forma de negocio aún no supera al comercio tradicional, el 27% de compradores ya realizan pedidos al menos una vez por semana, según datos de comercio electrónico de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC).

Para que las transacciones sean seguras -no sólo las de esta semana, sino para el resto del año-, la compañía de ciberseguridad Always On ofrece algunas indicaciones para comprobar la seguridad de los portales web y evitar estafas:

Al conectarse en una zona wifi, el usuario debe cerciorarse de que es una red segura, con claves de acceso. En las redes públicas los hackers tienen más fácil acceder a información de terceros.

La página en la que se va a hacer el pago debe tener un icono de un candado cerrado, que indica que la página es de confianza, al igual que la S en la URL -https-, que remarca que es un sitio seguro.

Si el portal ofrece la posibilidad de múltiples métodos de pago, indica que cuenta con cierta infraestructura. Hay que tener precaución porque es posible que se produzcan transacciones a terceros mediante el redireccionamiento a una página web falsa que suplanta a la entidad bancaria. En cualquier caso, lo más importante será fijarse en el sello de confianza on line, que garantiza que la página ha sido verificada y es segura para comprar.