ReHand, una nueva forma de rehabilitación

Healthinn es una startup formada por un equipo de profesionales sanitarios y tecnológicos que innovan en la traumatología y la fisioterapia para mejorar la calidad de vida de las personas y del sistema sanitario.

La startup, impulsada por Telefónica y Junta de Andalucía a través de su iniciativa de apoyo al emprendimiento de base tecnológica Andalucía Open Future, está siendo acelerada en el espacio crowdworking El Cubo de Sevilla. Tras diferentes proyectos de innovación e investigación, surge ReHand, una nueva forma de tratamiento de muñeca, mano y dedos a través de la tablet, donde el paciente puede llevar a cabo su rehabilitación. Gracias a esta aplicación para iOS y Android, se pueden realizar ejercicios guiados y ajustados a cada patología, y comprobar su evolución a través de diferentes gráficas. Estos datos son enviados al médico o fisioterapeuta del paciente, de forma que puede adaptar el tratamiento a cada fase de la recuperación.

Para la rehabilitación de estas patologías de muñeca, mano y dedos es totalmente necesaria la realización de ejercicios en casa por parte del paciente. En el tratamiento de estos casos, es habitual la falta de conocimiento por parte del sanitario de cómo está haciendo su paciente los ejercicios y la imposibilidad de adaptarlos a éste y a su patología. Al fin y al cabo, el tratamiento convencional en estos casos no deja de ser una "hoja de ejercicios", por lo que la motivación del paciente se reduce, encontrándolos aburridos para su realización diaria. El resultado: el paciente no hace los ejercicios y la recuperación no es buena.

ReHand combina el trabajo de profesionales sanitarios expertos en la materia e ingenieros informáticos, electrónicos y biomédicos para ofrecer una herramienta que solvente estos inconvenientes. Los resultados están siendo muy positivos, por lo que centros hospitalarios y de rehabilitación ya lo ofrecen a sus pacientes.