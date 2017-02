Tuenti renueva su imagen y presenta tarifas para navegar desde 6 euros

Tuenti ha lanzado tres tarifas para navegar desde 6 euros al mes con cobertura Movistar y velocidad 4G, además de llamadas de Voz Digital ilimitadas desde su aplicación. La Operadora Móvil Virtual española hace coincidir este lanzamiento con un nuevo concepto de marca, que a partir de ahora será "Tuenti, descaradamente móvil".

Las tarifas, de contrato y de prepago, son las siguientes: LOL -Lot of Laughs!-, que por 6 euros al mes (IVA incluido) incluye 1 GB; OMG -Oh my God!-, con 4 GB de navegación por 14 euros mensuales; y WTF -What the Fuck?-, que ofrece 7 GB por una cuota de 21 euros al mes. Ésta sólo está disponible para clientes de contrato.

Las tres modalidades incluyen llamadas de voz móvil a 0 euros el minuto -20 céntimos el establecimiento de llamada- y llamadas de Voz Digital ilimitadas a fijos y móviles nacionales o extranjeros a través de la app de Tuenti, sin necesidad de que el destinatario tenga la instalada y sin consumo de datos; sin compromiso de permanencia y con total autogestión por parte del cliente a través de esta herramienta.

Tuenti tiene bonos adicionales de datos -1 GB por 6 euros y 250 Mb por 1,5 euros- o de voz móvil -50 minutos voz móvil por 3 euros o 120 minutos por 5 euros-. Además, los clientes de contrato pueden tener tarifa plana en las llamadas de voz, que será más económica cuantos más gigas contraten.

El nuevo porfolio ya está disponible para los clientes actuales, que podrán cambiarse de forma gratuita desde la app.