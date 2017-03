Unicoos, una academia en internet

El profesor madrileño David Calle, fundador y creador de la página web educativa Unicoos, se ha clasificado entre los diez finalistas para ganar el Global Teacher Prize 2017 de la Varkey Foundation, considerado como el Nobel de la Educación, valorado en un millón de dólares.

Calle, ingeniero de profesión, fundó su propia academia y hace seis años, preocupado por no poder atender a sus alumnos fuera de las aulas y consciente de que muchas familias no podían permitirse un profesor particular, trasladó la academia a internet.

La página web www.unicoos.com ofrece vídeos, exámenes, teorías, ejercicios resueltos, un foro de dudas y una parte premium con un coste que varía entre los 5 euros por un mes y los 18 euros por un año, con lo que paga a los ingenieros informáticos y los profesores que colaboran con él. "Los foros y vídeos serán gratis siempre", asegura su fundador, de 44 años.

La mayoría de los alumnos de Unicoos, tanto en la web como en Youtube, son nativos digitales, "aunque también hay muchos que no lo son, un 20 por ciento tienen más de 25 ó 30 años; son gente que se está preparando para el acceso a la universidad, están empezando a estudiar y necesitan refrescar un montón de conocimientos", explica.

A su juicio, "los millennials sobre todo aportan que están acostumbradísimos a todo lo que tiene que ver con las redes sociales porque es su entorno vital, para ellos Youtube es el sitio donde pasan su tiempo libre" ya que "en lugar de ver la televisión están viendo vídeos continuamente", de forma que "su espacio es Youtube y las redes sociales, y somos nosotros, los que educamos, los que tenemos que intentar acercarnos a donde están ellos".

A día de hoy, el canal cuenta con 700 vídeos de matemáticas, física, química y tecnología; acumula más de 100 millones de visitas y suma más de 700.000 suscriptores. En septiembre de 2015, Unicoos fue elegido por Google como el canal con mayor impacto social de España.

Ahora está nominado al mayor galardón de la Educación, el Global Teacher Prize 2017, que se creó hace tres años para rendir homenaje a un profesor excepcional que haya realizado una contribución significativa a la profesión y destacar la labor que realizan millones de profesores en todo el mundo.

Los diez finalistas han sido seleccionados entre 20.000 nominaciones y solicitudes de 179 países. El nombre del ganador será anunciado en el Global Education and Skills Forum de Dubái el 19 de marzo.

En caso de que gane el galardón, David Calle tiene claro que invertirá el premio en Unicoos para llegar a muchos más jóvenes, ya que no tienen suficientes recursos para conseguir más profesores, grabar más vídeos, aportar más material o mejorar la web. "Si desde una buhardilla sin recursos ayudamos a 20 ó 30 millones de alumnos, imagínate con un millón de dólares", enfatiza.