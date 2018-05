Vuelven los Tuents by Tuenti a los festivales andaluces

Comienza la temporada de festivales y con ellos vuelven los Tuents by Tuenti, la moneda oficial, que este año estará presente en más de 25 festivales, entre los que destacan los andaluces Interestelar (18 y 19 de mayo en Sevilla), Cabo de Plata (del 7 al 9 de julio en Cádiz) y Granada Sound (21 y 22 de septiembre) .

Tuenti, el operador de fibra y móvil, ha presentado las novedades de los Tuents by Tuenti, la moneda de los festivales. Este año, los Tuents by Tuenti que no consuman los asistentes durante el festival podrán canjearlos, además de por Gigas (1 Tuent = 1GB), por más beneficios. En concreto, por códigos descuento en Just Eat, códigos descuento en una selección de eventos de Ticketea o entradas para Love the Tuenti's, mediante concurso. El canje podrá realizarse al igual que el año pasado, una vez finalizado el festival en www.gigastuenti.es.

Además, 1 Tuent by Tuenti siempre valdrá por 1GB y un beneficio más, de tal forma que con 1 Tuent se podrá canjear por un máximo de dos beneficios. Para estos nuevos beneficios no es necesario ser cliente de Tuenti, aportando valor así tanto para los actuales como para futuros clientes. El canje tanto por gigas como por los nuevos beneficios será siempre una opción adicional a las formas de devolución que tenga el propio festival.

Los festivales confirmados actualmente donde Tuenti estará presente a través de la moneda oficial con los Tuents by Tuenti son Interestelar (Sevilla), Cabo de Plata (Cádiz), Granada Sound, Viña Rock (Albacete), Warm Up Estrella de Levante (Murcia), Tomavistas (Madrid), Paraíso (Madrid), Festival de Les Arts (Valencia), Paraíso (Madrid), A Summer Story (Madrid), Mulafest (Madrid), Download Festival (Madrid), O son Do Camiño (Santiago), Resurrection Fest (Lugo), Barcelona Beach Festival, Low Festival (Benidorm), Arenal Sound (Castellón), Tsunami Xixón (Gijón), Medusa Sun Beach (Cullera), Sonorama Ribera (Burgos), Gigante (Guadalajara), Dcode (Madrid), BIME Pro y Bime Life (Bilbao), Oro Viejo (Madrid), 01 New Years Day (Madrid) y Love The Tuenti's en distintas localidades y fechas.

Tuenti, que recientemente lanzó sus nuevas tarifas de fibra y móvil, sigue aspostando por los festivales de música como territorio principal para posicionar su marca.

Gema Persona, la responsable de comunicación y comercialziación del operador móvil ,asegura que esta "es una apuesta de apoyo a la cultura y a la música".