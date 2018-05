La decisión de compra 'on line' tarda dos días

El Estudio Compradores on line en España recoge las respuestas de más de 2.500 usuarios de inVIPtus. El 80% gasta menos de 100 euros por compra. El 75% confía más en aquellos sitios que cuentan también con tienda física. Dos tercios de quienes han realizado alguna compra on line han tenido alguna mala experiencia. Los marketplaces han sustituido a los outlets como opción preferida para comprar en la red. El consumo también se toma su tiempo en el mundo digital. El 75% de los españoles tardan como mínimo dos o tres días en comprar un artículo que han visto por internet y les ha interesado. Son algunos de los datos del Estudio de compradores on line en España 2018 elaborado por el portal de moda inVIPtus que, mediante una encuesta on line, ha preguntado a más de 2.500 personas sobre sus hábitos a la hora de hacer compras a través de la red. Según este estudio, el 67% de los españoles hace compras on line habitualmente -un 50%, al menos una vez al mes-. La ropa, en el caso de las mujeres, y la tecnología, en el de los hombres, son las estrellas, aunque a medida que va aumentado la edad, ganan peso los productos del hogar.

Sólo un 5% reconoce aprovechar las horas de trabajo para comprar y el tique medio máximo no supera los 100 euros por operación. Por comunidades autónomas, los residentes en Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco son los que más dinero gastan al mes en la red.

Ana Carolina Bermúdez, responsable de producto de Antevenio España -editora de inVIPtus-, destaca cómo, en función de la edad, preferimos el móvil o el ordenador. "Las personas con edades comprendidas entre los 18 y los 45 años prefieren hacer estas transacciones desde su móvil, mientras que los mayores de 46 están más cómodos haciéndolas desde su ordenador. A medida que aumenta la edad, también aumenta el uso de la tablet". La comodidad es la principal razón por la que decantarse por las compras on line, por encima del posible ahorro económico vía ofertas.