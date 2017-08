Cómo enseñar a usar el móvil a los niños

El smartphone es el dispositivo más utilizado durante la época veraniega, ya que permite mantenerse conectado desde cualquier lugar y en cualquier momento y sustituye en muchos casos a las cámaras de fotos para inmortalizar los viajes y los momentos de descanso. El Estudio de Redes Sociales de IAB y Adglow indica que en vacaciones se comparten el doble de fotografías en las redes sociales que en invierno y se publican dos veces más fotos y vídeos que actualizaciones de estado.

El verano es una buena época para dedicar el tiempo libre a enseñar a los más pequeños a usar el móvil y evitar que desarrollen una dependencia del smartphone durante las vacaciones. Y es que un uso excesivo de los teléfonos móviles puede afectar por ejemplo a las horas de sueño, lo que puede tener repercusiones en el estado físico del niño, como un mayor riesgo de sufrir ansiedad o depresión.

La aplicación para iOS y Android Smartme Family propone para estas fechas una Guía para el uso del móvil en verano, que persigue fomentar actividades en las que la diversión no incluya el smartphone, los encuentros con amigos, aprender a disfrutar del tiempo libre sin estar pendiente del móvil, hablar con la familia, no estar con el teléfono en las horas de sueño, instalar aplicaciones aptas para cada edad o respetar los momentos de desconexión acordados, así como las normas básicas de seguridad para protegerse de desconocidos.

El CEO de Smartme Family, Pascual Hernández, explica que el objetivo de esta guía es "concienciar a los niños para que los móviles no dicten su vida, sino que sean ellos quienes marquen sus tiempos y sean capaces de disfrutar de su tiempo libre sin abusar de sus teléfonos. Los smartphones en sí no suponen ningún peligro para los menores. Los problemas vienen con el uso que pueden llegar a darles, como manejar aplicaciones no aptas para sus edades, contactar con desconocidos o descuidar actividades por estar enganchados".

Smartme Family es una aplicación familiar gratuita con información y recursos de apoyo a los padres en la educación digital de sus hijos para promover un uso responsable del móvil.

La aplicación hace también un seguimiento preciso del uso que hace cada hijo, respetando la intimidad de los niños. Esta información puede ser consultada tanto por padres como por los jóvenes, para que también conozcan cómo utilizan sus teléfonos. Con esta información aprenden a hacer un uso responsable del móvil. En Smartme Family los usuarios encontrarán un contrato padres-hijos que los progenitores pueden personalizar para que los niños tengan presente cuáles son las reglas de uso de su teléfono.