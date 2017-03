Contra la especulación en la reventa

La regulación de la compra-venta de entradas de segunda mano en España aún no se ha adaptado a internet, lo que lleva a que se vendan tickets a precios desorbitados y a riesgo de fraude. Para conectar a un usuario que quiere vender su entrada sin especular con otro con interés en asistir al mismo espectáculo, especialmente si está todo vendido, se fundó en 2012 TicketSwap, una web holandesa que también funciona en España con el objetivo de convertirse en la primera plataforma de reventa de entradas electrónicas sobre la base de la "eficiencia, honestidad, transparencia y fiabilidad" del servicio, explica desde Ámsterdam la responsable de Desarrollo de Mercado para España, Silvia Rodríguez.

TicketSwap "no es un simple intermediario, ni compra las entradas primarias directamente; promotores y artistas no nos pasan inventario. Estamos en contra de la especulación y luchamos contra la reventa fraudulenta. Queremos convertir el mundo de las entradas de segunda mano en un mercado seguro", dice. Así, en esta plataforma no se encontrarán "nunca" e-tickets antes de estar disponibles en el mercado primario.

Además de para conciertos, pueden venderse entradas para cualquier tipo de espectáculo, como festivales -Primavera Sound y Sónar, por ejemplo-, musicales, teatro, eventos deportivos como partidos de fútbol y cualquier otro con entradas electrónicas disponibles.

El sistema es sencillo, como explica Hans Ober, uno de sus fundadores: el vendedor inicia sesión a través de su cuenta de Facebook, oferta una entrada electrónica subiéndola a la web de TicketSwap y establece un precio de venta no superior al 120% del valor original. Tanto el sistema, de forma automática, como el equipo de atención al cliente de la plataforma realizan "todo tipo de comprobaciones" de la entrada y del vendedor. A través del perfil de Facebook, los interesados en la entrada pueden decidir si el vendedor les resulta fiable y saber si ha vendido antes en TicketSwap. Los compradores pagan su entrada on line y el vendedor recibe un mensaje que le anuncia la venta. Cuando TicketSwap recibe el dinero, lo transfiere al vendedor al siguiente día laborable. La empresa aplica una cuota de servicio del 5% a cada parte.

TicketSwap se ha asociado con otras plataformas internacionales de venta de entradas, como Paylogic y Eventix, y organizadores de eventos -Sziget Festival, DGTL Festival- para poder ofrecer el servicio Secure Swap, por el que la entrada vendida queda invalidada y el comprador recibe otra 100% válida, nueva y única.

La plataforma, con app para iOS y Android, funciona en total en diez países europeos y está en plena expansión. Suma más de 1.200.000 usuarios registrados.