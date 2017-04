Gente sin palabras y sin conversación; y gente que lee. Gente con una sola vida; y gente que lee. Gente con un desierto por imaginación que deambula por el existir con pasos arenosos; y gente que lee. Gente enclavada en una única perspectiva, encerrada entre las cuatro paredes del yo; y gente que lee. Y gente seguidora, gente seguidista, gente que reproduce lo que lee, que trufa sus charlas de citas y referencias ahogando cualquier posibilidad de idea propia; y gente que sabe leer. Gente ignorante que lee, gente egoísta que lee, gente cruel que lee, gente corrupta que lee, gente sinvergüenza que lee, gente cínica que lee, gente que se cree mejor que los demás que lee, gente que se infravalora que lee... Leer no nos hace mejores, pero no podemos vivir sin la lectura. Leer es como comer. Sólo alarga la vida cuando ingerimos buenos alimentos. Manténgase sano. Lea un buen libro, sea del género que sea. Los hay. Se lo digo yo que no me gusta la verdura.