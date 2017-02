Yo quería ver los Oscar pero... me metí en un gran musical. El de La, La, Land de las coplas. No me encontré con Emma Stone (psss me dio igual) y tampoco con Ryan Gosling (con el que me pegaba un pasito a dos...) pero a cambio conocí a gente al estilo Lola Flores (ni bailan, ni cantan pero no se los pierdan). Yo quería ver los Oscar pero... se formó una auténtica Comanchería. Vaqueros con sombreros estratosféricos e indios que iban perdiendo plumas conforme avanzaba el filme. Yo quería ver los Oscar a la Moonlight pero a la luz de la luna lo único que vi fue a mí misma con una peluca prestá y dos coloretes desdibujados poniendo mi corazón de Lion en ese viejo pasodoble que me sigue pellizcando... Yo quería ver los Oscar pero La llegada a casa nunca llega cuando la marea humana avanza en tu contra. Yo quería Manchester frente al mar. Y frente al mar acabé contemplando el desfile de la alfombra más morada que roja (la alfombra).