Claves para alargar la batería

El smartphone es un centro multimedia para el ocio, el trabajo y la comunicación. Cada vez es más importante contar con suficiente carga en el móvil para llevar a cabo actividades ya cotidianas. Por eso, entre las características más destacadas por las tecnológicas a la hora de lanzar sus nuevos smartphones está la duración de las baterías.

Para conseguir que el teléfono se mantenga encendido la mayor cantidad de tiempo posible, el fabricante de smartphones Wiko ofrece los siguientes consejos:

1. Cierre de lasapps. A menudo el usuario tiene abiertas multitud de aplicaciones y programas que pueden repercutir en un consumo mayor de carga mientras el teléfono se encuentra en reposo. Es importante, por tanto, revisar las apps para finalizar su uso de forma correcta, protegiendo la batería. Con la costumbre de cerrarlas tras su uso, se puede aumentar la autonomía del terminal. Habitualmente, existe un botón táctil en los terminales que accede directamente a todas las aplicaciones que se han quedado abiertas en segundo plano para facilitar su cierre rápido.

2. Iluminación de la pantalla. Al igual que las apps abiertas, la luz de la pantalla es uno de los elementos que más batería gastan. En este caso, hay dos formas de reducir el consumo de batería: apagar la pantalla cuando se deje de usar el teléfono para que se ponga en negro y no consuma -en lugar de esperar a que el teléfono por sí solo se apague pasados unos segundos- y bajar la iluminación y el brillo de la pantalla durante el uso, para que gaste menos batería durante el tiempo que se está usando.

3. Cuidado de la batería. No es aconsejable mantener la batería prolongadamente con muy poca carga o con carga completa. Por ello, es mejor realizar cargas parciales que cargas de 0 al 100%. Tampoco es recomendable mantener el móvil expuesto a altas temperaturas.

4. Teléfono con capacidad de carga alta. Las características técnicas del terminal influirán también y mucho en la duración de la batería. Por este motivo es recomendable comprar teléfonos con una duración mayor que la de la media.

5. Uso de baterías externas. Otra clave para no quedarse sin batería pasa por poder cargar el dispositivo directamente desde otro teléfono. Por ejemplo, el Lenny3 Max de Wiko permite ceder parte de su carga a otro móvil evitando así que este se apague. El traspaso de carga se lleva a cabo entre terminales Android a través de sus puertos OTG.

6. Otras medidas preventivas. No todos los consejos están basados en el control de aplicaciones o tiempo de uso, sino que existen otras funciones que han de ser tenidas en cuenta, tales como desactivar la rotación automática o las notificaciones push up. Además, también se pueden desactivar algunas funciones como la conexión wifi o la localización mientras no se estén empleando.