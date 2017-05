Disney asegura que los 'hackers' le han robado una película y piden un rescate

El consejero delegado de Disney, Bob Iger, aseguró este lunes que unos piratas cibernéticos han robado una película del estudio y exigen un rescate para no divulgar el largometraje en internet, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Iger no dio detalles sobre el filme que pudo haber sido sustraído pero afirmó que la compañía no pagará ninguna cantidad a los hackers, que han amenazado con difundir fragmentos de la cinta si no reciben el dinero.

Las declaraciones de Iger se produjeron en una reunión que mantuvo en Nueva York con empleados de ABC, de acuerdo con las fuentes que maneja The Hollywood Reporter.

Disney, que trabaja ahora con investigadores federales para solucionar este asunto, tiene en el horizonte más inmediato de estrenos cintas como Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales o Cars 3.

Iger apuntó que los hackers pedían una gran suma de dinero en moneda digital bitcoin y amenazaban, en primer lugar, con desvelar cinco minutos de ese largometraje.

Si sus pretensiones económicas no se cumplían, entonces los piratas informáticos revelarían fragmentos de 20 minutos hasta recibir el pago.

Este incidente cibernético de Disney se añade al sufrido por Netflix hace unas semanas con su serie Orange Is The New Black, cuya quinta temporada, que se estrenará en junio, fue filtrada en la red por un pirata cibernético que exigía un pago para no desvelar los nuevos episodios.