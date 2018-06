Google elimina el huevo de su emoji de la ensalada

El emoji de la ensalada de Google ha cambiado y ya no lleva huevo. Google ha anunciado que en la beta 2 de Android P, el emoji de la ensalada ha sido reorientado para quitar la imagen del huevo y dejar la parte vegetal únicamente. La polémica responde a las peticiones del colectivo vegano en las redes sociales en las que se exigía a la compañía el cambio del emoji.

Jennifer Daniel, directora creativa de Google y responsable del diseño artístico de los emojis de Android, expresó en un tuit que han quitado el huevo para hacer que la ensalada sea más inclusiva con los veganos. "Hablamos mucho sobre la inclusión y la diversidad en Google, por eso si necesitáis pruebas de que para Google es una prioridad, dirijo vuestra atención a este emoji - hemos quitado el huevo en la beta 2 de Android P, convirtiéndola en una ensalada vegana más inclusiva". Así explicaba Daniel la decisión en un tuit:

There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the 🥗 emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG

Y así intentaba aclarar a los no veganos el retoque del emoji: "¡Hola carnívoros, veganos y a todos los demás entre medias! Quería aclarar que el objetivo de rediseñar el emoji de la ensalada ha sido crear una imagen más fiel con la descripción de Unicode, que define este emoji como: Un bol de ensalada saludable, que contiene lechuga, tomate, y otros ingredientes de ensalada como el pepino. Bon appetite!".

Hello carnivores, vegans and everyone in between! Just want to clarify that the goal of salad emoji redesign was to create an image more faithful to unicode's description. "A bowl of healthy salad, containing lettuce, tomato, and other salad items such as cucumber." Bon appetite!