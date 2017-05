ABC, CBS y The CW, más 'remakes' y secuelas

Siguiendo los pasos de NBC y Fox, las cadenas estadounidenses ABC, CBS y The CW también han enseñado sus armas de cara a la nueva temporada seriéfila, que incluirá regresos muy esperados y propuestas para todos los gustos, desde la ciencia ficción a los remakes y la comedia familiar de siempre.

Doce son las novedades que ha confirmado en total ABC para el próximo otoño. Con permiso de la tardía vuelta de Roseanne, la nueva serie Inhumans es la que acapara más atención. Se trata de una de las series estrella de la próxima temporada cuya trama se centra en una raza alienígena que creó a los inhumanos, unos seres genéticamente diseñados para ser mejores que nosotros. La historia parte de un golpe de estado que lleva a los héroes a buscar refugio en Hawai, donde tendrán que salvarse a ellos mismos y al mundo. Además, llegarán el drama legal For the people, la policíaca Deception, la futurista The Crossing, The Good Doctor (la nueva serie de David Shore, el creador de House), The Gospel of Kevin, The Mayor, Alex INC, Splitting Up Together, Ten Days in the Valley (protagonizada por Kyra Sedwick, la inolvidable Brenda de The Closer) y un spin off de Anatomía de Grey con bomberos de la que todavía se desconoce el título. Además, ABC ha renovado American Housewife, Black-ish, Designated Survivor, Anatomía de Grey, How to Get Away With Murder, Marvel's Agents of SHIELD, The Middle, Once Upon a Time, Quantico, Scandal y Speechless, y ha dado carpetazo a American Crime, entre otras.

CBS, pos su parte, propone cuatro dramas y cuatro comedias para la próxima temporada, entre los que destaca una serie a partir de SWAT, película en la que ya se basó la ficción televisiva Los hombres de Harrelson. Aparte de esta curiosidad, figura el drama Seal Team sobre la vida profesional y personal de la unidad de elite de los Navy SEALs, protagonizado por David Boreanaz. También, Instinct sobre un visionario innovador tecnológico, y Wisdom of the Crowd, que protagonizará Jeremy Piven. En el apartado de comedias, el spin off precuela de The Big Bang Theory,Young Sheldon, basado en el excéntrico Sheldon Cooper cuando tenía nueve años, tendrá un preestreno especial el 25 de septiembre y se verá tras The Big Bang Theory. Otros estrenos serán 9JKL, protagonizada Mark Feuerstein, Me, Myself & I, y By The Book sobre un hombre que vive rigiéndose por la Biblia. CBS ha renovado NCIS (que va va por la temporada 15), Hawaii 5.0 (por la octava), Blue Bloods, NCIS: Los Angeles, Mentes Criminales (que sumaría su entrega 13), y Elementary , entre otras. Por contra, ha cancelado 2 Broke Girls, The Great Indoors, The Odd Couple, Training Day, Pure Genius y Doubt.

La cadena The CW, por último, seguirá contando en su parrilla con gran parte de sus series. Arrow pasa de emitirse los miércoles a los jueves, Jane The Virgin los viernes. También se encuentran entre las series renovadas Legends of Tomorrow, The Flash, Supergirl y Sobrenatural. Menos suerte han tenido Frequency y Crónicas vampíricas, de las que ya no habrá más capítulos. En cambio, llegan dos nuevas series: Dynasty, un remake de la mítica serie de los 80, y Valor, sobre una unidad de élite del pilotos de helicóptero del ejército de los Estados Unidos.