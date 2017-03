"Alejandro me ganó para siempre con el disco 'Más"

"Desde que me dijeron que tenía que imitar a Marc Anthony no duermo". Fran Valenzuela llegaba segura el pasado viernes a Tu cara no me suena todavía como Alejandro Sanz. Se quedó en puertas y hoy busca la confirmación. El programa de Gestmusic se emite en directo por lo que todo está en la aire para este granadino residente en Madrid que sorprendió a todos con Corazón partío. Inclusive al propio Alejandro Sanz.

-¿Cuándo descubrió que podía calcar a Alejandro Sanz?

-Yo lo seguía desde pequeño. Me gustaba mucho y me ganó para siempre con el disco Más. Desde entonces me decían que mi voz se parecía. Ahora se ha convertido en una oportunidad para homenajearle.

-¿Cómo fue su experiencia en directo el pasado viernes?

-Fue mágico. Me sentí muy feliz de la acogida. El buen ambiente que ven los espectadores es totalmente real.

-¿Qué le dijo el jurado?

-En los descansos vinieron a felicitarme. Te sientes muy animado. Además, todo se preparó al detalle, con el maquillaje, el vestuario. El respaldo es total y por eso salen actuaciones tan sorprendentes como la de Cristóbal Garrido como Olga Guillot.

-Lo han repescado para ir a la como Marc Anthony ¿Cómo lo está preparando?

-No duermo con los nervios. Es un reto que espero no defraudar. Son sólo unos días en los que he podido prepararlo. Hasta esta noche no puedo decir qué canción voy a interpretar.

-¿Va a seguir imitando a Alejandro Sanz?

-Estoy de gira con Tributo a Alejandro Sanz. Es un regalo para él y para sus admiradores. El 11 de mayo estaré en mi tierra, en Armilla, y el 14 en Guadix. Es para compartir entre todos nuestra admiración por Alejandro.

-¿Quiénes están con usted en esa aventura musical?

-Llevo una banda maravillosa, con un directo que hace sentirlo de verdad.