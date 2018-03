Alfred y Amaia graban su postal en las islas Azores

Este sábado volvieron a entusiasmar con Tu canción en la solidario Noche de Cadena 100. La pareja eurovisiva continúa con su promoción y aunque hayan perdido bazas según las casas de apuestas, siguen muy ilusionados con la cita de Lisboa y preparan sus participaciones en las llamadas fiestas pre-eurovisivas, la del 5 de abril en Londres y la del día 10 en Tel Aviv, donde actuarán ante su público junto a la representantes israelí, Netta, la gran favorita. Las siguientes galas ante los eurofans serán las de Ámsterdam, el 14 abril; y la de Madrid, en la sala La Riviera, el sábado 21.

Amaia y Alfred están de vuelta de su primera visita a Portugal como representantes españoles en el Festival de Eurovisión. Los cantantes han volado la semana pasada hasta las islas Azores para grabar la postal que precederá a su actuación en la final del 12 de mayo. Serán 40 segundos que les presentarán ante Europa y que mostrarán rincones espectaculares y costumbres locales del archipiélago atlántico.

12horas de grabación. La sesión se extendió durante todo un día para sólo 40 segundos

La cadena pública de Portugal, la RTP, ha escogido para la grabación de la postal de España sus islas más remotas. El lugar escogido para Tu canción ha sido la isla más grande de las Azores, San Miguel o conocida como La Isla Verde por sus praderas y lagos. Un enclave paradisíaco para presentar a la romántica pareja española.

Para esos 40 segundos el equipo de la RTP con la pareja española tuvieron una sesión de grabación de doce horas. La primera localización fue el Lagoa de Furnas, donde colaboraron en la elaboración de un cocido de las calderas para el que se sigue un ritual de ocho horas de cocción. La segunda localización llevó a Alfred y Amaia hasta el mirador Pico de Ferro, desde donde pudieron contemplar el lago de la Caldeira das Furnas. Y el tercer enclave fue el Parque Natural Terranostra, uno de los rincones forestales protegidos más veteranos de todo el mundo.

"Como si entrásemos en un mundo totalmente nuevo. Nos encanta la naturaleza y la cultura de las Azores", declaraba asombrado Alfred, que resalta los contrastes de clima en pocos kilómetros en este archipiélago remoto en pleno océano. "Es como estar en otro planeta", añade Amaia, que confiesa que hasta ahora había viajado muy poco. "Sólo he ido a París, así que no estoy acostumbrada a ver sitios como éste. Es una pasada", resume la navarrica.

En la cita de Londres, la Eurovision Party que se celebrará en el Café de París, la canción española coincidirá con la de San Marino, Montenegro, Islandia, Rumanía, Lituania, Polonia, Austria, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido y cuatro de las favoritas, las de Suecia, (Dance off you, a cargo de Benjamin Ingrosso), Australia (We got love, Jessica Mauboy), Dinamarca (Higher Ground, Rasmussen) y Chequia (Lie to me, Mikolas Josef).