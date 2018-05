Alfred y Amaia inician su carrera por separado

El puesto 23º en Eurovisión aún escuece aunque queda el consuelo de haber dado lo máximo. La vida sigue y el dúo de Almaia ahora afronta un camino por separado. El cantante catalán Alfred García ha señalado este martes que con su compañera eurovisiva y de la academia de Operación Triunfo se tienen "que dar un tiempo... musicalmente hablando", por lo que en principio no colaborará en el disco que está preparando, que se titulará 1016.

Alfred atendió ayer a la emisora catalana independentista RAC1, donde ha pedido a los fans de la pareja que "les dejen un poco de espacio en su relación musical" tras su actuación en Lisboa, en donde quedaron en una posición bastante por debajo de lo que estaba prevista.

Aunque la clasificación en el festival no cumplió las expectativas, Alfred señala que para ellos fue "un momento muy emocionante y muy bonito", aunque han preferido no verla por televisión: "si la veo será una cosa muy diferente a lo que yo sentía, y prefiero recordarlo como lo vi yo con mis propios ojos", expresa el joven.

Respecto a los comentarios que generó el hecho de que la actuación no finalizara con un beso, como esperaban muchos de sus fans, ha considerado que "no era tan importante hacerse un beso o no; queríamos que nos recordasen más como músicos o como cantantes que como pareja", ha justificado, si bien ha precisado que no habían pactado nada y que "si hubiera salido, hubiera salido, pero no fue así", dejando en el aire las razones que les movieron a no finalizar Tu canción tal como se preveía y tal como sucedió cuando fue la canción elegida por la audiencia en la gala especial de OT.

Sobre el disco que prepara Alfred ha avanzado que se titulará 1016, "porque es el número que le adjudicaron en el casting de Operación Triunfo", y ha añadido que, antes de lanzarlo, hará una gira previa de conciertos, que se denominará 1016 is coming, para comprobar "el feedback del público español".

Sobre este trabajo, que aún no tiene fecha de publicación, ha señalado que se encerró dos semanas en un estudio de la localidad barcelonesa de El Masnou (Barcelona) donde grabó todas las maquetas para "comenzar a hacer el disco con un gran productor que ha trabajado con gente muy top", adelanta el cantante sin señalar el nombre en concreto.

La pareja española llegó a estar en el cuarto lugar para las casas de apuestas pero a medida de que se conocían los temas aspirantes su puesto pasó a ocupar en torno al 13º lugar. Ya con todos los semifinalistas elegidos, en vísperas de la final, la previsión general situaba a la representación española sobre el 16º lugar. La votación, en especial el criterio del público internacional a través del teléfono, estuvo muy por debajo de lo que señalaban las estimaciones. Según el voto del jurado por cada cadena Tu canción habría ocupado el 18º puesto.

La grata acogida que tuvo la pareja durante todas sus intervenciones tuvo su revés al conocerse el regalo que por la festividad de Sant Jordi (23 de abril) entregó Alfred a Amaia: el libro España de mierda de Albert Pla. La polémica estaba servida y llegaron a crearse movilizaciones en internet para solicitar la baja del dúo del festival. Fue un borrón que en parte marcará el recuerdo de Almaia en su paso por la cita europea.