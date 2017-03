Antena 3 explota el fenómeno 'Tu cara me suena', ahora con anónimos

Tu cara no me suena todavía se estrena hoy en directo en el prime time de Antena 3, franja que la cadena ha liderado últimamente con la quinta edición de Tu cara me suena, espacio que llegó a su fin el viernes pasado. Manel Fuentes también será el maestro de ceremonias de este nuevo formato de entretenimiento de Atresmedia que contará con Chenoa, Mónica Naranjo, Ángel Llácer y Miki Nadal como miembros del jurado.

Un Fary que trabaja en una gasolinera, un José Luis Perales que es profesor de Educación Infantil, un Manolo Escobar conductor de ambulancia, o una Ana Torroja heladera. Son los concursantes que buscan salir del anonimato imitando a su cantante favorito o al que les imponga el pulsador a partir de esta noche. Pues en este programa se trata de eso, de clonar a anónimos en cantantes famosos. En ocasiones el físico es también tan similar como la voz del cantante imitado, pero de no ser así un equipo de caracterización se encargará de conseguir el clon perfecto.

Este talent show de Gestmusic es "la evolución natural" de Tu cara me suena, que tanto rédito está dando a la cadena y que despidió el pasado viernes su quinta temporada con el triunfo del ex Auryn Blas Cantó, afirma Carlos Fernández, subdirector de programas de entretenimiento de Atresmedia, y también la respuesta a "un clamor popular" dado el creciente auge de su predecesor desde su estreno en 2011. La batalla de los talents no ha hecho más que comenzar.